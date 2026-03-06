Le previsioni meteo su Napoli e Campania: nuovo aumento delle temperature verso i 20 gradi

La situazione meteo in Campania

Tornano ad aumentare le temperature in Campania: nei prossimi giorni la colonnina di mercurio salirà fino a 20 gradi, solo sfiorati negli ultimi giorni. Un piccolo anticipo di primavera, sebbene il cielo nuvoloso non permetterà di godersi a pieno queste giornate. Le piogge saranno comunque assenti, segno dell'ormai stabilizzazione del quadro meteorologico attualmente sulla Campania. Nel fine settimana 7-8 marzo, comunque, le temperature resteranno attorno ai 16-17 gradi nelle ore più calde, con il "rischio" che al mattino si formino banchi di nebbia soprattutto nelle zone costiere.

Tutto merito di un anticiclone che, spingendo dalla Spagna, si è stabilizzato sull'Italia ed in particolare sulle coste tirreniche della Campania. Sebbene ora si stia spostando verso sud-est, resterà ancora a lungo sulla nostra regione, differentemente dal resto d'Italia dove già tra martedì e mercoledì sono attese piogge. In Campania, invece, il meteo resterà stabile almeno fino al prossimo fine settimana: poi, nuove nubi all'orizzonte incrineranno il bel tempo, anche se è ancora presto per parlare di possibili piogge. Temperature che invece resteranno stabili, attorno ai venti gradi che saranno raggiunti entro martedì un po' su tutta la regione.

Per l'equinozio di primavera del resto manca sempre meno: quest'anno cadrà di venerdì 20 marzo 2026 alle ore 15:46 italiane. Sarà l'inizio della stagione "di transizione" che porterà all'estate che, si pensa, rischia di essere una delle più calde degli ultimi anni. Ma per i quadri meteorologici di riferimento bisognerà ancora attendere qualche settimana abbondante.