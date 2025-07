Le previsioni meteo su Napoli e Campania, ancora sole e caldo ma giovedì rischio temporali

Il meteo su Napoli e la Campania

Ancora giornata di caldo torrido su tutta la Campania, ma giovedì rischio per improvvisi temporali estivi: si esauriranno entro 24 ore, proprio come da tradizione, e proprio per questo saranno particolarmente intensi. Non ci sono ancora allerte meteo da parte della Protezione Civile della Regione Campania, ma tutto lascia credere che nelle prossime ore possa arrivare un avviso da Palazzo Santa Lucia. Per ora però il caldo continuerà a farla da padrone, assieme al sole: non ci sono ondate di calore imminenti nei prossimi giorni, in controtendenza rispetto a qualche giorno fa, quando le allerte erano passate da rapidamente da verde a giallo e quindi ad arancione, sfiorando il livello di allerta rosso.

Domani, mercoledì 16 luglio, il clima non si discosterà troppo da quello visto in questi giorni: temperature costantemente sopra i 30 gradi nelle ore più calde, scarsa ventilazione, aria torrida e raggi ultravioletti particolarmente intensi. Alla sera, si starà un po' più freschi, soprattutto nelle zone più interne. Possibilità insomma di dare "tregua" ai condizionatori, letteralmente sfruttati fino all'inverosimile nei giorni scorsi (e che hanno portato ad un assorbimento di energia molto alto in alcune zone, nonché a blackout locali). Giovedì 17 luglio, invece, sono attesi temporali: non si rinfrescherà particolarmente l'aria, con temperature comunque sopra i 30 gradi, ma bisognerà fare attenzione nelle aree più a rischio. Trattandosi di temporali estivi, infatti, la pioggia cadrà in maniera particolarmente intensa, e potrebbe causare qualche problema a livello idrogeologico.