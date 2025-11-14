Le previsioni meteo per Napoli e Campania: sole nel fine settimana 15-16 novembre, poi la pioggia

Le previsioni meteo per Napoli e la Campania

Un ultimo fine settimana da "chiusura estiva", poi però arriverà l'inverno con pioggia e freddo: questo, in estrema sintesi, il quadro meteorologico previsto per Napoli e la Campania nei prossimi giorni. Un fine settimana del 15 e 16 novembre, dunque, con temperature calde e sole un po' in tutta la regione: ma già dal pomeriggio arriveranno le nuvole e da lunedì l'autunno arriverà prepotentemente, portando pioggia e freddo. Le temperature, in particolare, scenderanno anche di 6-7 gradi repentinamente, mentre la pioggia cadrà copiosa dalle coste alle zone dell'interno.

Al momento non ci sono allerte meteo da parte della Protezione Civile della Regione Campania, ma con ogni probabilità la prossima settimana potrebbero arrivarne diverse. Insomma, il fenomeno della compensazione meteorologica si prepara a "mitigare" gli effetti del grande caldo di questi giorni, e dunque si attende una pioggia pari a quella che sarebbe dovuta accadere fino ad oggi (in caso contrario, si tratterebbe di un anno di siccità, che al momento è escluso dai quadri meteorologici in Campania). Quella infatti che era attesa come "estate di San Martino", è in realtà diventata tutt'uno con le ottobrate, trasformando così i primi due terzi dell'autunno in una sorta di prolungamento di fine estate. Non durerà, come detto, a lungo: da domenica sera sono previste nuvole e pioggia, che continueranno poi per tutta la settimana dal 17 al 24 novembre. Occhio infine alle temperature che scenderanno di 6-7 gradi e potrebbero essere dunque accompagnate da malanni stagionali e dal virus dell'influenza, che già da tempo si sta aggirando per tutta la Campania.