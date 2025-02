video suggerito

Le previsioni meteo per Napoli e Campania: sole ancora a lungo, ma temperature instabili Il sole continuerà a farla da padrone ma, al contempo, le temperature saranno piuttosto sotto i valori medi stagionali. Fine settimana invece quasi primaverile.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo in Campania

Meteo sereno su tutta la Campania nei prossimi giorni: poche nuvole, che si addenseranno solo giovedì 20 febbraio, ma per il resto cielo per lo più azzurro e un fine settimana quasi primaverile. Tuttavia, le temperature saranno un po' più basse dei valori stagionali: giovedì si raggiungerà il "minimo" tra le temperature massime, che non supereranno i 13 gradi. Nel resto della settimana, le massime oscilleranno tra i 15 ed i 16 gradi, che combinate alle temperature basse della notte potranno produrre anche l'effetto nebbia in alcune zone della regione.

Banchi di nebbia che si formeranno proprio a causa delle escursioni termiche tra giorno e notte, e che saranno soprattutto notturni e non limitati soltanto nelle zone più alte della regione come i monti appenninici: banchi di nebbia sono attesi anche sulle colline napoletane dei Camaldoli e dei Colli Aminei. Inoltre, banchi di nebbia al mattino potranno verificarsi anche a bassa quota, come ad esempio a Napoli nella zona di Piazza Mercato e lungo l'antico arenile oggi asfaltato che fa da "barriera" con la zona del porto (via Nuova Marina, via Vespucci, eccetera). Nebbia che soprattutto di notte sarà particolarmente fitta e che potrebbe comportare non pochi disagi alla circolazione veicolare.