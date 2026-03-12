Le previsioni meteo per Napoli e Campania: pioggia ma temperature alte, poi torna il sole

Una giornata di pioggia, poi tornerà il sole. Nel mezzo, temperature ancora in aumento, che sfioreranno i venti gradi nelle ore più calde. Queste, in estrema sintesi, le previsioni meteo su Napoli e la Campania per la giornata di oggi, giovedì 12 marzo, e per le prossime giornate. Sarà comunque un fine settimana all'insegna del bel tempo su tutta la regione, con temperature quasi primaverili. Del resto, l'equinozio è vicino: cadrà il prossimo venerdì 20 marzo 2026 alle ore 15:46 italiane.

Nella giornata di oggi, giovedì 12 marzo, sono attese piogge sporadiche a macchia di leopardo un po' in tutta la regione, ma non abbastanza da far scattare l'allerta meteo. Bisognerà comunque fare prudenza nei luoghi più a rischio per il dissesto idrogeologico. Le temperature massime si aggireranno tra i 16 ed i 17 gradi, in particolare lungo le coste. I venti saranno deboli, e non ci saranno problemi per i collegamenti con le isole.

Già domani, venerdì 13 marzo, il sole tornerà a farla da padrone: cielo sgombro da nubi, temperature più vicine ai venti gradi, qualche raffica di vento ma di poco conto lungo le coste, senza rischi di mareggiate. Questo sarà, all'incirca, anche il meteo del fine settimana, 14-15 marzo, l'ultimo d'inverno prima dell'equinozio di primavera. Ma di invernale avrà poco: sole e temperature vicino ai venti gradi la faranno da padroni. Qualche nuvola sporadica si vedrà domenica 15 marzo, ma sarà pressoché innocua. Nuvolosità che si manterrà anche il lunedì successivo, prima del ritorno del sole e dell'inizio vero e proprio della primavera, ormai alle porte ed attesa per il prossimo venerdi.