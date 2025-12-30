Meteo Capodanno 2026 Napoli: farà freddo su tutta la regione. Ma non pioverà

Meteo: le previsioni su Napoli e Campania

Un brindisi di fine anno col sole, ma anche col gelo: una notte di San Silvestro a due facce quella che attende Napoli e la Campania. Non ci saranno piogge, fortunatamente spazzate via dall'ondata di bel tempo di questi giorni, ma in compenso ci sarà un brusco calo delle temperature che porterà freddo e gelo su tutta la regione. A Fanpage.it lo ha spiegato il professor Adriano Mazzarella, meteorologo e fisico, già docente di Climatologia all'Università Federico II di Napoli, che ha spiegato come cambierà il meteo nelle prossime ore in vista della vigilia della notte di San Silvetro.

"Con l’arrivo dell’ultimo fine settimana dell’anno", ha spiegato Mazzarella, spesso ospite della redazione del nostro giornale, "la presenza di un debole anticiclone sull’Italia ha determinato una maggiore stabilità atmosferica fino al 30 dicembre. Ma a partire da domani, 31 dicembre, un'alta pressione di nuovo sulla Scandinavia e con un valore di 1040 hPa, ancora più potente di quella natalizia, si trasformerà in un muro di gomma in grado di bloccare la normale circolazione zonale e respingere le correnti umide e miti atlantiche provenienti da ovest e dirette verso est. Tale scenario barico, noto anche come a NAO negativa", ha spiegato ancora Mazzarella, "permetterà alla massa d'aria gelida, presente sulle vaste pianure della Russia e dell'Artico, di scivolare sul Mediterraneo e determinare un notevole calo di temperatura accompagnato da piogge quasi continue e neve a basse quote fino alla festività della Befana". E dunque, un Capodanno "gelato" su tutta la Campania: attesa la neve anche sul Vesuvio, mentre sui rilievi interni è già caduta, come sui Monti Picentini.