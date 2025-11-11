Le previsioni meteo su Napoli e Campania: giornate soleggiate, pioggia nel fine settimana

La situazione meteo su Napoli e sulla Campania

Ancora giornate di sole su Napoli e Campania: almeno fino a venerdì. Poi, sabato 15 e domenica 16 novembre tornerà la pioggia assieme ad un piccolo aumento della temperatura, che tornerà a salire sopra i venti gradi centigradi. Queste, in estrema sintesi, le previsioni meteo per Napoli e la Campania per il resto della settimana appena iniziata. Una "estate di San Martino" prolungata, insomma: l'autunno vero quasi non si è visto, e questo non fa ben sperare in vista dell'inverno.

Inverno atteso per domenica 21 dicembre 2025 alle ore 16:04 (ora italiana) in tutto l'emisfero boreale: quaranta giorni, dunque, nei quali il meteo riserverà diverse sorprese. In primis con l'alternanza del caldo anomalo, ormai diretta conseguenza del mutamento climatico mondiale, e di violente piogge che cadranno in particolare tra fine novembre e inizio dicembre.

In questa settimana le temperature oscilleranno tra le massime di 18-19 gradi e le minime di circa 9-10 gradi: ma nelle zone interne saranno notevolmente più basse e non è escluso che sulle cime più alte dell'Appennino Campano possa cadere anche qualche fiocco di neve. Io meteo cambierà a partire da venerdì pomeriggio, quando una perturbazione in arrivo da nord si fermerà sulla Campania, portando pioggia nel fine settimana. Pioggia che, al contempo, porterà anche ad un piccolo aumento delle temperature, che raggiungeranno i 21-22 gradi nelle ore più calde. La prossima settimana arriverà una nuova stabilità meteorologica ma anche un nuovo abbassamento delle temperature che, tuttavia, non scenderanno sotto i 16-17 gradi, confermando dunque gli attuali quadri meteorologici.