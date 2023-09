Le Mura Greche di Napoli ridotte a discarica, i turisti scattano le foto con i rifiuti Le Mura Greche di Napoli tornano a riempirsi di rifiuti. Borrelli (Avs): “Scempio che mortifica la città”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le Mura Greche di Napoli tornano ad essere una discarica di immondizia per l'ennesima volta: la vicinanza con uno dei luoghi della movida come Piazza Bellini, nonché il dislivello di circa dieci metri tra le mura antiche e l'attuale livello della strada, hanno trasformato il "fossato" dove si trovano le mura perimetrali dell'antica Neapolis greca in un'autentica discarica di bottiglie, bicchieri, resti di cibo, sigarette e via dicendo.

Un triste spettacolo a cui ormai anche i turisti sembrano abituati: in tanti, per scattare le foto alle mura greche, sono costretti a riprendere anche i tanti rifiuti che si trovano a contorno delle strutture, sopravvissute ad oltre duemila anni di storia ma non per questo rispettate dall'inciviltà dei passanti. Un fenomeno che si ripete puntualmente a cadenza regolare, al punto che venerdì scorso Europa Verde e Legambiente erano giunti sul posto per un intervento di pulizia in piazza, "ma non è stato possibile accedere alle mura greche", ha spiegato Francesco Emilio Borrelli, deputato per l'Alleanza Verdi-Sinistra, aggiungendo che "la sovrintendenza non ha concesso i permessi necessari né ai volontari né agli operatori di Asia". E così, per le Mura Greche, un altro fine settimana all'insegna della spazzatura.

"Inammissibile che le antiche mura siano usate come sversatoio di rifiuti, tali comportamenti vanno contrastati con ogni mezzo", ha aggiunto ancora Borrelli, ricordando che "purtroppo non è raro vedere turisti inorriditi che fotografano una simile vergogna. Difficile condividere la decisione della Soprintendenza che ha negato l’intervento ad Asia e Legambiente che volevano incaricarsi della pulizia e della manutenzione delle mura. Ci dicano che azioni intendono mettere in campo per contrastare il degrado e mantenere il decoro di un pezzo importantissimo della storia di Napoli. Si provveda a mettere il sito archeologico a riparo dagli incivili, dai rifiuti e dalle erbacce incolte che ne certificano lo stato di abbandono. Quello delle mura greche è uno scempio che mortifica la città", ha concluso il deputato napoletano.