Le info sul traffico a Napoli: il momento migliore per spostarsi in città con auto e scooter Lo studio di Tom Tom sui tempi di percorrenza a Napoli a causa del traffico cittadino. Il tempo per percorrere 10 chilometri in città è aumentato di 10 secondi nel 2023 rispetto all'anno precedente.

A cura di Valerio Papadia

A Napoli si passa sempre più tempo alla guida, la città è sempre più congestionata e, di conseguenza, si allungano i tempi di percorrenza: questo il risultato dello studio effettuato da Tom Tom, nota società olandese che produce sistemi di navigazione, che ha analizzato i dati di viaggio in tutto il mondo, su 551 miliardi di chilometri. E a Napoli, nel 2023, rispetto all'anno precedente, il tempo di percorrenza medio è aumentato: lo scorso anno, per percorrere 10 chilometri, rispetto al 2022, un napoletano ci ha impiegato in media 10 secondi in più.

La giornata peggiore per guidare a Napoli: il martedì

Stando ai dati rilevati da Tom Tom, la giornata peggiore per guidare a Napoli nel 2023 è stata il martedì, in particolare la fascia oraria tra le 8 e le 9. È questa, infatti, la cosiddetta "ora di punta" più congestionata a Napoli nell'anno conclusosi da poco: per percorrere 10 chilometri ci sono voluti 23 minuti e 30 secondi, mentre percorrere un chilometro ha richiesto in media 2 minuti e 35 secondi; la velocità media registrata è stata invece di 25,53 chilometri orari. Il giorno peggiore per il traffico nel 2023 è stato invece il 20 dicembre.

Quanto tempo ci vuole per percorrere 10 chilometri a Napoli

L'azienda olandese ha stimato anche il tempo di percorrenza, per 10 chilometri, in base alle fasce orarie, nelle ore di punta. Di mattina, percorrere 10 chilometri, nelle ore di punta, ha richiesto 22 minuti; la velocità media è stata di 27 chilometri orari. Anche nelle fasce serali, nelle ore di punta, il tempo di percorrenza medio di 10 chilometri è stato di 22 minuti, con una velocità media, anche in questo caso, di 27 chilometri.