Le condizioni di Maurizio De Giovanni, lo scrittore sottoposto ad angioplastica dopo un infarto Stabili le condizioni di Maurizio De Giovanni, ricoverato e operato dopo l’infarto della scorsa notte. Tanti gli attestati di stima: ad Manfredi a Fico.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tante le attestazioni di stima per Maurizio De Giovanni, il 64enne scrittore napoletano colpito questa notte da un infarto e ricoverato in ospedale al Cardarelli di Napoli. Al momento l'intervento di angioplastica a cui è stato sottoposto è riuscito e sta meglio, seppur sotto controllo medico e monitorato costantemente. Intanto però in tanti in queste ore hanno deciso di manifestargli il proprio affetto. E non solo personaggi dello spettacolo.

Il messaggio degli operai Whirlpool

"Esprimiamo la nostra vicinanza a Maurizio de Giovanni, più volte è stato al fianco della nostra lotta partecipando e realizzando momenti per la difesa non solo del nostro diritto al lavoro ma anche per difendere la Napoli ed il sud che continuano, ogni giorno, ad etichettare e a denigrare", si legge in una nota degli operai della Whirlpool Napoli, "Maurizio rappresenta la parte sana della nostra città che ci permette di uscirne a testa alta in ogni confronto e risposta ai cliché. Ti auguriamo e auguriamo di poterti vedere presto di nuovo in piedi così da ritornare il prima possibile al nostro fianco per dar man forte a tutti quelli, che come noi, rappresentano la Napoli che non molla".

L'abbraccio del Calcio Napoli e della politica

"Forza Maurizio", si legge in un tweet del Calcio Napoli, "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli ti aspetta presto allo stadio". Ma oltre alla squadra azzurra, sua grande passione, anche la politica si è stretta attorno a lui. "Riprenditi presto Maurizio De Giovanni, ti vogliamo più forte di prima. Napoli fa il tifo per te!", ha fatto sapere il sindaco partenopeo Gaetano Manfredi. Messaggi di incoraggiamento anche da Roberto Fico, presidente della Camera, dall'attore Alessandro Gassman, e da una valanga di persone tra personalità del mondo dello spettacolo e semplici cittadini. Tutti uniti aspettando la guarigione dello scrittore napoletano.