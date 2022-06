Le condizioni delle donne investite dall’uomo sul furgone a Cercola e Volla Le due donne sopravvissute all’investimento del furgone che ieri ha travolto e ucciso invece un anziano, sono ancora ricoverate all’Ospedale del Mare. Una di loro dovrà sottoporsi a intervento chirurgico.

A cura di Redazione Napoli

Sono stabili le condizioni delle due donne investite ieri nella folle corsa di un uomo che tra Cercola e Volla a bordo di un furgone bianco ha ucciso un anziano e ferito le due donne, una 47enne e una 40enne. Le ferite non sono in pericolo di vita. Sono ancora ricoverate al pronto soccorso dell'ospedale del Mare a Ponticelli, dove inizialmente sono state condotte dal 118.

Per la donna classe '75 i medici parlano di 30 giorni di prognosi; la quarantenne, invece, è in condizioni più critiche: è in attesa di ricovero nel reparto di Chirurgia per ridurre e trattare la frattura del femore e per un ematoma al rene.

L'investitore, 29enne, napoletano, si è consegnato ai militari della caserma di Cercola. La dinamica degli investimenti è ancora in fase di ricostruzione. Il veicolo utilizzato, un furgone Fiat Doblò bianco, è stato rinvenuto abbandonato dai carabinieri della Compagnia di Torre del Greco nel primo pomeriggio nel rione de Gasperi, a Ponticelli, Napoli Est.

Diversi testimoni hanno raccontato al 118 e alle forze dell'ordine che il conducente del furgone avrebbe intenzionalmente investito i passanti per poi darsi alla fuga. Uno degli episodi è stato ripreso in video da una telecamera di sorveglianza: si vede una donna che passeggia sul ciglio della strada e il veicolo che, arrivato a pochi metri, improvvisamente sterza, la travolge, torna sulla strada e prosegue la corsa