Le condizioni del 17enne in coma con la testa sfondata dopo la spedizione punitiva a Montesarchio

Restano gravi, ma stabili, le condizioni del 17enne di Tocco Caudio, aggredito brutalmente davanti ad una discoteca a Montesarchio (Benevento) nella notte tra sabato e domenica; il giovane, colpito alla testa con una mazza da baseball che gli ha sfondato il cranio, è ricoverato nell'ospedale San Pio di Benevento ed è stato sottoposto a un duplice intervento chirurgico per ridurre la pressione intracranica. Nelle scorse ore molte persone sono andate in ospedale a donare il sangue. Sull'aggressione indagano i carabinieri: quattro ventenni sono stati arrestati per tentato omicidio.

La spedizione punitiva a Montesarchio

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, si sarebbe trattato di una spedizione punitiva messa in atto da un gruppo di giovani. Obiettivo il 17enne, con cui c'erano stati degli screzi durante una festa patronale di un paese vicino. I responsabili avrebbero saputo tramite Instagram che il ragazzo si trovava con il suo amico diciottenne di Foglianise in una discoteca di Montesarchio, lo avrebbero raggiunto e avrebbero e picchiato i due con spranghe di ferro e la mazza da baseball. Quattro dei componenti del gruppo sono stati subito identificati, grazie alle telecamere di sorveglianza; sono tutti di Benevento. I due ragazzi sono finiti in ospedale: il 18enne, che era riuscito a sfuggire all'aggressione, è ricoverato in osservazione mentre il 17enne, pestato a sangue, è stato ridotto in fin di vita. Il sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico, parla di episodio "inaccettabile", e aggiiunge: "Spiace che fatti di tale gravità siano avvenuti a margine del concerto di un trapper che propina nei suoi testi violenza e stile gangsta". Per il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, se i sospetti saranno confermati "sarà coprifuoco perché bisogna evitare in città il rischio azioni da Arancia Meccanica".

Le condizioni del 17enne picchiato davanti alla discoteca

Vincenzo Boniello, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Neurorianimazione dell'ospedale San Pio di Benevento, ha letto il bollettino medico diffuso dall'azienda ospedaliera in merito alle condizioni del ragazzo. Il 17enne, ha spiegato il medico, "è stato sottoposto a un duplice intervento neurochirurgico mirato a ridurre la pressione intracranica. Le sue condizioni restano gravi ma stabili. È sottoposto a un rigoroso protocollo di neuroprotezione e a strettissimo monitoraggio dei parametri vitali".