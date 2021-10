Lavori sulla rete idrica, acqua marrone dai rubinetti a Bagnoli e Fuorigrotta Dopo i lavori effettuati questa notte sulla rete idrica della zona, questa mattina tanti residenti a Bagnoli e Fuorigrotta hanno visto fuoriuscire dai propri rubinetti acqua torbida, di colore marrone. La torbidità dell’acqua, soprattutto dopo lavori alle condutture, è dovuta alla presenza del manganese.

A cura di Valerio Papadia

In molte zone di Bagnoli e Fuorigrotta, alla periferia occidentale di Napoli, il servizio idrico è stato ripristinato dopo che questa notte sono stati eseguiti lavori di manutenzione a una conduttura della zona. Tantissimi residenti, però, stanno lamentando che l'acqua che sgorga dai loro rubinetti abbia un colore diverso dal solito: numerose le foto postate sui social network che mostrano acqua torbida, di colore marrone, nei lavandini. E se, in tanti lamentano il disservizio e si chiedono se sia normale avere dell'acqua marrone che sgorga dai lavandini, altri non hanno perso la voglia di scherzare. Tra i commenti sui social, infatti, si legge: "Stamattina thé direttamente dal lavandino". E ancora: "Che bello, Coca Cola gratis!".

"ABC informa che si verificherà un'interruzione del servizio idrico dalle ore 20:00 del giorno 14 ottobre 2021 alle ore 10:00 del giorno 15 ottobre 2021Il ripristino del servizio avverrà nella mattina del giorno 15 ottobre 2021″ l'avviso diramato ieri dalla società che gestisce il servizio idrico a Napoli.

Perché l'acqua è torbida dopo lavori idrici

Non è raro, anzi è praticamente la norma, che dopo interventi sulle condutture idriche, l'acqua fuoriesca dai rubinetti di colore scuro, spesso marrone. Il fenomeno è dovuto alla presenza, nelle acque sotterranee, di metalli quali ferro e manganese, che conferiscono il colore giallastro o marrone all'acqua dopo che le condutture sono state manipolate da lavori. Di solito il fenomeno dura non più di 24-48 ore: basta far scorrere più del solito l'acqua dal rubinetto affinché torni alla sua naturale trasparenza.