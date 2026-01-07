napoli
Lavori sulla linea Napoli-Salerno per due mesi: treni cancellati anche sulla Linea 2 della metro

Dal 10 gennaio al 21 marzo, nelle ore serali e notturne, Trenitalia ha riprogrammato la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Salerno, che sarà interessata da lavori di potenziamento della rete; i disagi riguarderanno sia treni regionali che metropolitani.
A cura di Valerio Papadia
Ci sono disagi in vista per i viaggiatori che si spostano sulla linea ferroviaria Napoli-Salerno che, per circa due mesi, dal 10 gennaio al 21 marzo 2026, sarà interessata da alcuni lavori di potenziamento della rete; per tale motivo, Trenitalia ha annunciato che, durante le ore serali e notturne, fino al mattino successivo, ci saranno treni cancellati, limitazioni e deviazioni di percorso, sia per quanto riguarda il trasporto regionale che quello metropolitano, vale a dire quello della Linea 2 della metropolitana di Napoli.

Le tratte interrotte fino a marzo: date e orari

Nella fattispecie, Trenitalia ha comunicato le tratte che saranno interrotte per consentire i lavori sulla Napoli-Salerno, con relativi orari e date. Ecco l'elenco:

  • interruzione di linea della tratta Nocera Inferiore – Salerno dalle ore 20.40 alle ore 6.00 nelle notti 10/11 e 24/25 gennaio e 21/22 febbraio;
  • interruzione di linea della tratta Napoli Gianturco – Napoli Campi Flegrei dalle 22.15 alle 5.50 nelle notti 10/11 e 24/25 gennaio, 21/22 febbraio;
  • interruzione di linea della tratta Nocera Inferiore – Salerno dalle ore 22.25 alle ore 5.00 nelle notti 11/12 e 25/26 gennaio, 22/23 febbraio e 1/2 marzo;
  • interruzione di linea della tratta Napoli Gianturco – Napoli Campi Flegrei dalle 22.10 alle 5.10 nelle notti 11/12 e 25/26 gennaio, e 22/23 febbraio;
  • interruzione di linea della tratta Torre Annunziata Centrale – Nocera Inferiore dalle ore 20.30 alle ore 6.00 nelle notti 17/18 gennaio, 31 gennaio/1° febbraio e 28 febbraio/1° marzo.

Trenitalia ha comunicato che, sui percorsi in cui sarà interrotta la circolazione ferroviaria, sarà istituito il servizio di bus sostitutivi, nella fattispecie sulle tratte Napoli Campi Flegrei – Pozzuoli, Napoli Centrale – Caserta, Napoli Centrale – Torre Annunziata Centrale – Nocera Inferiore – Salerno e Napoli Centrale – Castellammare.

