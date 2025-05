video suggerito

Lavori sulla Circumvallazione esterna di Napoli, chiuse tre rampe fino all’11 maggio Chiudono da oggi e fino all’11 maggio per lavori straordinari le rampe A, B ed E della Circumvallazione Esterna di Napoli. Attivi percorsi alternativi. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vincenzo Cimmino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiuse tre rampe della Circumvallazione esterna di Napoli

Da oggi e fino all'11 maggio chiudono temporaneamente al traffico veicolare le rampe A, B ed E sulla Strada Provinciale 1 "Circumvallazione esterna di Napoli" in località Cittadella a Casoria. Si tratta della rampa A in direzione Via Lufrano, della B in direzione Cercola-Volla e della E in direzione Cercola-Volla. A comunicare lo stop, necessario per la sostituzione di alcuni giunti stradali usurati, è stata la Città Metropolitana di Napoli. I lavori di manutenzione, che dovrebbero terminare per le 18,30 dell'11 maggio, sono iniziati stamattina 5 maggio alle 7,30. A essere interessate dalle operazioni di riparazione sono i giunti di collegamento tra la Rampa D con le Rampe B e A, e tra le Rampe E e B con l'asse principale della S.P.1, all'altezza del km 27+600.

"L'intervento, del valore di un milione di euro circa", ha dichiarato Dionigi Gaudioso, consigliere metropolitano delegato alla viabilità, "rientra nel programma di manutenzione straordinaria delle strade metropolitane, regolato dagli accordi-quadro, volto a garantire maggiore sicurezza per gli automobilisti che quotidianamente percorrono le arterie di competenza della Città Metropolitana di Napoli". Durante tutto il periodo di chiusura, gli automobilisti potranno utilizzare tre diversi percorsi alternativi opportunamente segnalati.

Percorso 1

Per chi deve raggiungere Via Lufrano: Procedere sulla S.P.1 in direzione Sud, prendere lo svincolo per Napoli/Poggiomarino, immettersi su Via Nazionale delle Puglie, effettuare un'inversione di marcia e svoltare leggermente a destra per immettersi su Via Lufrano.

Percorso 2

Per chi deve raggiungere Cercola/Volla dalla S.P.1: Procedere sulla S.P.1 in direzione Sud, prendere lo svincolo per Napoli/Poggiomarino, immettersi su Via Nazionale delle Puglie, effettuare un'inversione di marcia e reimmettersi sulla S.P.1.

Percorso 3

Per chi proviene da Via Nazionale delle Puglie e deve raggiungere Cercola/Volla: Procedere in direzione Nordest su Via Nazionale delle Puglie verso Via Lufrano, svoltare a sinistra e immettersi su Via Nazionale delle Puglie, prendere lo svincolo per Tangenziale/Casalnuovo e seguire le indicazioni per Cercola/Volla e immettersi sulla S.P.1.