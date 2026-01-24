Lavori fatti male al manto stradale: il Comune di Torre Annunziata sanziona dieci ditte

Una delle strade interessate dai lavori

Lavori al manto stradale fatti male: e così il Comune di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ha deciso di sanzionare dieci ditte per violazione dell'articolo 21 del Codice della Strada, che regola e disciplina gli interventi di manutenzione stradale. Oltre alla multa, alle ditte è stato anche ordinato di effettuare nuovamente l’intervento di ripavimentazione di strade e marciapiedi a regola d’arte, proprio in quanto, fa sapere il Comune oplontino, non avrebbero eseguito il ripristino del manto stradale al termine dei lavori.

Un’altra strada "attenzionata" dal Comune di Torre Annunziata

Tra le strade "attenzionate" dall'attività di controllo della Polizia Municipale di Torre Annunziata, ci sono via Vittorio Veneto, via Dante, via Parini e via Provinciale Schiti. Ma i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni su altre alterie. “Nei giorni scorsi abbiamo fatto una nuova riunione con tutte le aziende impegnate sul territorio. Abbiamo chiesto programmazione, celerità e qualità degli interventi. Occorre un cronoprogramma dettagliato per evitare di riaprire, a distanza di giorni o settimane, nello stesso punto dove poco prima si è chiuso un cantiere", ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Daniele Carotenuto. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il sindaco Corrado Cuccurullo, che commenta: "Bisogna avere rispetto del bene pubblico, non è più tollerabile che le strade e i marciapiedi vengano restituiti come colabrodo dopo un intervento. Bisogna ripristinare la strada o il marciapiedi uguale o meglio di com’era prima. Questa è una regola che vale per tutte le aziende, appaltatrici o subappaltatrici, che operano sul nostro territorio", ha concluso il primo cittadino oplontino.