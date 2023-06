Lavori al Molo Beverello, cantieri per due mesi: via Acton ridotta, corridoi per i pedoni Lavori per due mesi a partire da lunedì 26 giugno. Via Acton sarà parzialmente occupata dal cantiere, ma resterà aperta. Corridoi per i pedoni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Partono lunedì 26 giugno i lavori per rifare le aree esterne del Molo Beverello a Napoli, dal quale partono diversi aliscafi per le isole del Golfo come Ischia, Procida, Capri, ma anche per Ponza e Ventotene. I lavori dureranno circa due mesi e dovrebbero concludersi entro il 25 agosto 2023. I cantieri occuperanno anche la parte antistante di via Acton, ma non saranno molto ingombranti: saranno occupati i marciapiedi e circa un metro di strada. Ci saranno corridoi dedicati ai pedoni.

Il cantiere per due mesi

Il progetto prevede il completamento dei lavori di sistemazione esterna dell'area monumentale del Porto di Napoli Terminal passeggeri di Calata Beverello a via Acton. Si tratta dell'ultimo tassello per realizzare il nuovo terminal Beverello. Le attività avranno inizio il 16 giugno e termineranno il 25 agosto 2023. Sarà garantito un percorso pedonale protetto per gestire i flussi dei pedoni. Un'apposita segnaletica stradale indicherà i passaggi e la presenza dei lavori.

Il cantiere, come detto, occuperà i marciapiedi e la carreggiata su via Acton per la larghezza di circa un metro, garantendo sempre le due corsie di marcia. Poiché il cantiere si snoda in tre punti specifici, per limitare i disagi, la prima fase dei lavori partirà da via Acton, lato Molosiglio e una volta terminato si procederà alle altre tranches.

L'ordinanza con il piano traffico

Per gestire al meglio la viabilità, il Comune ha varato una apposita ordinanza con il piano traffico, la numero 342 del 23 giugno 2023 per istituire tre percorsi pedonali protetti in via Acton, lato mare, dall’ingresso Terminal Beverello, in direzione galleria della Vittoria. Ecco di seguito il testo: