L’auto fermata dai carabinieri è piena di kiwi: dentro ci sono 450 chili appena rubati, 4 denunciati

Immagine di repertorio

È davvero singolare la vicenda di cronaca che arriva da Francolise, cittadina nella provincia di Caserta, dove i carabinieri, durante un controllo, si sono imbattuti in un insolito furto. Nella fattispecie, i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, mentre percorrevano la Strada Provinciale 108, all'incrocio con via Sagnelli, hanno notato un'automobile Alfa Romeo 147 nera e hanno deciso di sottoporla a controllo. Grande è stata la sorpresa dei militari dell'Arma quando hanno appurato che, nell'abitacolo, il guidatore, due donne sedute sul sedile del passeggero e, dietro, un ragazzo disteso su tantissimi kiwi, che occupavano completamente i sedili posteriori e il bagagliaio.

L'insolito carico ha insospettito i carabinieri che, da ulteriori accertamenti esperiti, hanno accertato come quei 450 chili di kiwi che si trovavano all'interno dell'automobile fermata fossero, in realtà, stati rubati poco prima dal frutteto di un'azienda agricola del territorio; stando a quanto rilevato dai militari dell'Arma, il carico di frutta aveva un valore di 1.350 euro. Pertanto, le quattro persone a bordo della vettura sono state denunciate in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria: si tratta di due donne, rispettivamente classe 1982 e 1987, di un uomo del 1984 e di un ragazzo minorenne classe 2009, che devono rispondere di furto aggravato in concorso. I 450 chili di kiwi, infine, sono stati restituiti al legittimo proprietario.