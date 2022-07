Laurea alla memoria per Mariasofia Paparo, la nuotatrice morta d’infarto a 27 anni Laurea alla memoria per Mariasofia, la 27enne morta in seguito ad un infarto lo scorso aprile a San Giorgio a Cremano. La sua storia sconvolse tutta la comunità.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Mariasofia Paparo il 28 marzo 2021, festeggiando il doppio titolo di campionessa regionale master nei 200 dorso e 200 misti (Foto / Facebook)

Una laurea alla memoria per Mariasofia Paparo, la 27enne morta lo scorso 11 aprile a San Giorgio a Cremano dopo un infarto. Una morte che gettò il paese nel lutto più sincero: Mariasofia avrebbe compiuto 28 anni appena sette giorni dopo, ed era molto conosciuta per la sua attività di nuotatrice. Avrebbe dovuto sposarsi a breve: il mese prima di morire, la promessa di matrimonio con il compagno. E il 28 aprile, l'attendeva la seduta di laurea all'Università Parthenope, con la tesi già pronta.

Proprio l'università napoletana ha deciso di conferirgli la laurea alla memoria il prossimo 11 luglio: lo ha fatto sapere l'Ateneo attraverso una nota stampa. Una laurea magistrale in Scienze e Tecnologie della Navigazione, ha fatto sapere l'università. "La consegna della pergamena ai parenti della compianta Mariasofia avverrà alla presenza del Rettore dell’Ateneo Alberto Carotenuto, del Presidente della Scuola interdipartimentale delle Scienze, dell'Ingegneria e della Salute Giulio Giunta, del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Giorgio Budillon, oltre che della Commissione di Laurea del Corso di Studio presieduta dal Coordinatore Claudio Parente", ha fatto sapere l'università Parthenope. La cerimonia si terrà lunedì 11 luglio alle 10.30 presso l'Aula Magna che si trova all'Isola C4 del Centro Direzionale di Napoli.

"Mariasofia aveva completato tutti gli esami e si apprestava a discutere la tesi in Fotogrammetria con relatore il professor Ugo Falchi, quando un infarto ne ha spezzato per sempre sogni e speranze, tra lo sgomento dei familiari, dei docenti e dei colleghi universitari", ha scritto l'Università Parthenope in una nota. La richiesta dell'assegnazione della Laurea alla Memoria, inoltrata dalla madre di Mariasofia, è stata accolta positivamente "tutti gli organi accademici competenti dell'università Parthenope", ha fatto sapere l'Ateneo.