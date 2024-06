video suggerito

L’attore americano Stanley Tucci in visita a Napoli: cena a base di pesce a Chiaia Stanley Tucci, attore statunitense di chiare origini italiane, vincitore di due Emmy e candidato all’Oscar, si è concesso una cena da Diego, ristorante in piazzetta Ascensione, nel cuore di Chiaia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stanley Tucci all'interno della cucina del ristorante Diego (Fonte: Instagram/Diego Ascensione)

Ufficialmente l'estate non è ancora cominciata (il solstizio è previsto per giovedì 20 giugno, ndr) eppure, in una Napoli già visitata da tantissimi turisti, non mancano anche i primi vip. Ad esempio chi, ieri sera, passeggiava per il quartiere Chiaia, potrebbe essersi imbattuto in Stanley Tucci, attore e regista americano, vincitore di due Emmy e candidato come miglior attore non protagonista agli Oscar. Interprete di decine e decine di film nella sua quarantennale carriera, Tucci ha recitato in film famosissimi come "Il diavolo veste Prada", nel quale vestiva i panni di Nigel.

Tucci, che ha chiare origini italiane – i suoi genitori erano originari della Calabria – si è concesso infatti una cena da Diego, ristorante che sorge in piazzetta Ascensione, nel cuore del quartiere Chiaia, e che propone ai suoi clienti piatti prettamente di pesce. L'evento è stato immortalato in una story Instagram del ristorante che mostra Tucci in cucina insieme a tutto lo staff. Curiosità: a Chiaia esiste la pizzeria Tucci's, aperta nel 2021 dall'attore partenopeo Patrizio Rispo, il popolare interprete di Raffaele Giordano in "Un posto al sole". Rispo, a Fanpage.it, rivelò di aver chiamato così il suo locale proprio come omaggio a Stanley Tucci.

Una passione, quella di Tucci per l'Italia e per Napoli, che non è nuova e che va oltre le sue origini. Proprio da Napoli, infatti, nel 2021 l'attore decise di far partire il suo programma "Searching for Italy", realizzato per la nota emittente americana CNN. Nota anche la passione di Stanley Tucci per la cucina: l'attore non soltanto ha aperto una serie di ristoranti negli Stati Uniti, ma già nel 1996 ha diretto e interpretato quello che poi è diventato un film di culto come "Big Night", quasi interamente ambientato in un ristorante italiano.