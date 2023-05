Latitante tedesco arrestato a Vico Equense: si mescolava ai turisti della Penisola Sorrentina In manette è finito Dominik Gunther, 29enne tedesco su cui pendeva un mandato di arresto europeo per traffico di sostanze stupefacenti.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Negli ultimi tre anni, dal maggio del 2020 ad oggi, i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno arrestato 32 latitanti. L'ultimo, in ordine di tempio. è finito in manette nelle scorse ore: si tratta di Dominik Gunther, latitante tedesco di 29 anni, che è stato arrestato dai militari a Vico Equense, in Penisola Sorrentina. Il 29enne tedesco era irreperibile da circa sei mesi, dal novembre del 2022: su di lui pendeva un mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità tedesche, per traffico di sostanze stupefacenti.

Il latitante è stato arrestato in un casolare isolato

Nella serata di ieri, venerdì 5 maggio, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, in collaborazione con la polizia di Inglostadt, in Germania, hanno rintracciato Dominik Gunther in un casolare isolato: il 29enne è stato così arrestato. Secondo gli inquirenti, quella di nascondersi a Vico Equense non è stata una scelta casuale, ma meditata: Gunther, infatti, si mescolava ai tanti turisti tedeschi che, più o meno tutto l'anno, affollano la Penisola Sorrentina.

I militari dell'Arma, per rintracciare la posizione del latitante, si sono affidati all'analisi dei social network, ma anche a quella dei flussi finanziari del 29enne; Gunther, per depistare gli investigatori, prelevava denaro da diversi sportelli automatici della provincia partenopea. L'uomo, dopo l'arresto, è stato portato in carcere in attesa dell'estradizione in Germania.