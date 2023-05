Latitante incontra la moglie per festeggiare il compleanno, arrivano anche i carabinieri Silvio De Rosa, ricercato da febbraio, è stato bloccato in un appartamento di Varcaturo (Napoli): i carabinieri lo hanno trovato pedinando la moglie.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Stava aspettando la moglie per festeggiare il compleanno di lei insieme, ma alla porta sono arrivati anche i carabinieri. È stato scovato in un appartamento di Varcaturo, in provincia di Napoli, Silvio De Rosa, 32enne del quartiere Soccavo e ritenuto affiliato al clan Sorianiello, quelli "della 99" del Rione Traiano: ricercato da due mesi, deve scontare 8 anni, 8 mesi e 25 giorni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Il giovane era stato raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Napoli nello scorso febbraio, ma quando i carabinieri erano andati a casa sua per la notifica del provvedimento non lo avevano trovato. Da allora era sparito dalla circolazione. Via dal Rione Traiano, via dall'area flegrea. Nessuna traccia di lui a casa, nei posti che frequentava e parenti e amici sostenevano di non sapere dove fosse. Ma i carabinieri del Nucleo Operativo di Bagnoli non hanno mollato la presa e hanno monitorato anche il web, sicuri che De Rosa avrebbe fatto presto il passo falso che lo avrebbe portato in manette.

L'occasione è arrivata con il compleanno della moglie. I militari hanno pensato che probabilmente il ricercato avrebbe trovato un modo per passarlo con lei e così hanno pedinato la donna, ipotizzando che potesse raggiungere un luogo dove si sarebbero incontrati. E così l'hanno seguita fino al litorale di Giugliano e fino a quell'abitazione anonima di Varcaturo che di certo non faceva parte dei luoghi solitamente frequentati dalla donna. Hanno atteso che entrasse e pochi minuti dopo hanno bussato alla porta. De Rosa non ha opposto resistenza, dopo le formalità di rito è stato accompagnato in carcere.