Latitante da oltre un anno, arrestato 35enne attiguo al clan Orlando-Polverino-Nuvoletta

Alessandro Marasco era sfuggito a un blitz nell’agosto del 2024. Dopo aver passato gran parte della latitanza in Spagna, il 35enne è stato arrestato ieri a Qualiano, nel Napoletano.

immagine di repertorio

Era latitante da oltre un anno l'uomo arrestato ieri, lunedì 20 ottobre, a Qualiano, nella provincia di Napoli: si tratta di Alessandro Marasco, 35 anni, ritenuto dagli inquirenti attiguo al clan Orlando-Nuvoletta-Polverino, attivo a Marano e nelle zone limitrofe. Marasco era sfuggito a un blitz antidroga operato dai carabinieri il 6 agosto del 2024 nei confronti di una organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti nell'area Nord di Napoli e, da allora, aveva fatto perdere le sue tracce.

Marasco ha passato gran parte della latitanza in Spagna

Le indagini per rintracciare il 35enne latitante, condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo della compagnia di Castello di Cisterna, non si sono però mai interrotte. I militari dell'Arma, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, durante le indagini hanno accertato come Alessandro Marasco abbia trascorso gran parte della sua latitanza in Spagna, in un luogo non meglio precisato; nel Paese iberico, il 35enne era a sua volta ricercato per associazione finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio.

L'uomo arrestato davanti a un bar a Qualiano

Nella mattinata di ieri, lunedì 20 ottobre, le indagini sono arrivate a una svolta: Alessandro Marasco è stato individuato dai carabinieri mentre era in via Di Vittorio a Qualiano. Il 35enne era appena sceso da un'automobile e si trovava davanti a un bar a chiacchierare: quando ha visto i carabinieri, non ha opposto resistenza; Marasco è stato trovato in possesso di alcune schede telefoniche e di un cellulare criptato. Arrestato, il 35enne è stato portato in carcere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.