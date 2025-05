video suggerito

Latitante da 3 mesi catturato all'Ippodromo di Aversa con parrucca e cappellino Era "sparito" da tre mesi, è stato ritrovato con berretto e parrucca all'ippodromo di Aversa: arrestato un 35enne napoletano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La parrucca ed il berretto utilizzati dal 35enne mentre era all'ippodromo di Aversa

Un 35enne latitante da tre mesi è stato catturato dai carabinieri nell'ippodromo di Aversa, nel Casertano: si era mimetizzato con un berretto e un toupet di capelli lunghi e castani, ma non è bastato ad evitare l'arresto. Il 35enne è stato così portato in carcere, in attesa di ulteriori decisioni da parte dell'Autorità Giudiziaria.

L'uomo era già sfuggito due volte alla cattura: il 10 febbraio scorso, nell'ambito di una operazione contro la criminalità a Pomigliano d'Arco, e la seconda il 19 dello stesso mese, per associazione per traffico di stupefacenti nel territorio di San Gennaro Vesuviano e Boscoreale. I carabinieri in questi mesi hanno setacciato tutti i luoghi in cui il 35enne era solito farsi vedere, compresi quelli legati a familiari e amici. Finché, a tradirlo è stata la sua passione per le corse dei cavalli. E così, dopo un lavoro investigativo dei Carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, il 35enne è stato catturato mentre era all'interno dell'ippodromo di Aversa, sebbene camuffato con un toupet di capelli lunghi e castani ed un berretto in testa. Scattate le manette, ora è in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

