Lasciano le chiavi delle auto al parcheggiatore abusivo, ma non ha la patente: multati i proprietari Operazione della Polizia Locale in via Taddeo da Sessa. Multato e denunciato il posteggiatore illegale. Ai proprietari delle automobili sanzioni fino a 1.600 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Lasciano le chiavi delle auto in sosta al parcheggiatore abusivo, ma quest'ultimo non ha la patente. Sul posto arrivano gli agenti della Polizia Locale in borghese, che, dopo aver multato e denunciato il posteggiatore illegale, convocano i proprietari delle vetture parcheggiate e li sanzionano, con multe fino a 1.600 euro circa, per "incauto affidamento". Nei guai 6 automobilisti che avevano consegnato le proprie vetture ad un parcheggiatore nella zona del Centro Direzionale di Napoli, in via Taddeo da Sessa.

L'operazione della Polizia Locale a via Taddeo da Sessa

L'episodio è accaduto questa mattina, a quanto apprende Fanpage.it. L'operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia Municipale Unità Operativa San Lorenzo, guidata dal Comandante Gaetano Frattini. I caschi bianchi hanno provveduto a identificare, sanzionare e denunciare all’ Autorità Giudiziaria un soggetto intento a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo in via Taddeo da Sessa, zona orientale a ridosso del Centro Direzionale. L'uomo è stato colto sul fatto da una pattuglia di motociclisti in borghese che svolgeva un "servizio di vigilanza" sul territorio.

Il parcheggiatore è stato fermato e ritrovato in possesso di numerose chiavi degli autoveicoli che gli erano stati lasciati in custodia. Identificato, dagli accertamenti si scopriva che già era stato denunciato numerose volte per la stessa condotta, inoltre si veniva a conoscenza che era sprovvisto di patente di guida. Per questo motivo venivano convocati negli uffici della sezione san Lorenzo i proprietari dei veicoli le cui chiavi erano tenute in custodia dal soggetto per essere verbalizzati per incauto affidamento con una sanzione da 398 a 1.595 euro.

Ruba il cellulare ad un tassista, bloccato dai vigili

Inoltre nell’ambito dei servizi finalizzati ad assicurare il controllo del territorio nell’area di Piazza Garibaldi al fine di contrastare il fenomeno dell’ambulantato abusivo e per la sicurezza di turisti e cittadini altro personale della Unità San Lorenzo, ha arrestato un uomo nei pressi della stazione, mentre cercava di allontanarsi inseguito da un altro uomo.

Gli agenti, dopo averlo seguito, lo hanno bloccato, nonostante il tentativo di resistenza. Il fermato si era reso colpevole di furto essendosi introdotto all’interno di un taxi in sosta nello stazionamento antistante la stazione di Napoli Centrale, prendendo il cellulare del tassista. L’uomo, napoletano di cinquant’anni, gravato da numerosi precedenti penali specifici, è stato dunque arrestato per furto con relative aggravanti specifiche personali e condotto in nelle camere di sicurezza per essere giudicato con rito direttissimo.