Lascia l’auto in divieto di sosta: torna di corsa per evitare la multa e investe un vigile Ha investito un agente della polizia municipale mentre cercava di “sfuggire” ad una multa per divieto di sosta: l’episodio a Napoli, in piazza Carità.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha lasciato l'automobile in divieto di sosta, intralciando il traffico. Ma quando ha visto i vigili fargli la multa ha provato a "recuperarla", tornando rapidamente all'auto e provando a fuggire, ma ha finito per investire uno dei due vigili urbani. Il tutto in pieno centro a Napoli, in piazza Carità: l'agente ha riportato serie ferite ad una gamba, con prognosi di 21 giorni e successivi controlli per valutare le condizioni del ginocchio sinistro. L'automobilista, oltre alla multa, è stato anche denunciato per aver investito il vigile.

Le multe, il ritorno e l'investimento del vigile

Tutto è accaduto in pieno centro a Napoli, a piazza Carità: qui gli agenti della Polizia Municipale hanno trovato un'automobile che, parcheggiata in divieto di sosta, era anche di intralcio alla circolazione. Con il traffico in zona subito impazzito, gli agenti sono arrivati sul posto e hanno fatto scattare prima il verbale per sosta vietata poi quello per mancanza di assicurazione, visto che il veicolo da un semplice controllo della targa ne risultava sprovvisto. Ma a quel punto è arrivato di corsa il proprietario, che ha provato ad "evitare" che gli venissero fatte le multe e, probabilmente, che gli agenti rimuovessero il veicolo con un carro attrezzi. L'uomo è saltato a bordo della propria automobile ed ha provato a fuggire, ma nel farlo ha investito anche uno dei due agenti della Municipale.

Il fermo dell'uomo

A quel punto è stato definitivamente fermato dai vigili, che hanno anche scoperto che l'uomo non aveva con lui neppure i documenti di riconoscimento. Alla fine, l'uomo è stato portato presso il Comando della Polizia Locale e denunciato per svariati reati: l'autovettura è stata anche posta sotto sequestro giudiziario. Per l'agente investito, invece, è scattato il trasporto in ospedale: ha riportato diverse lesioni alla gamba giudicate guaribili con una prognosi di ventuno giorni, ai quali seguiranno approfondimenti ortopedici per valutare le condizioni del proprio ginocchio sinistro.