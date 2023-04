Lascia l’auto in divieto di sosta, poi aggredisce una vigilessa: denunciata una donna nel Napoletano

Un'agente della Polizia Municipale è stata aggredita a Casalnuovo, nella provincia di Napoli: la vigilessa è stata picchiata da una donna, che aveva lasciato la sua automobile in divieto di sosta. L'agente della Polizia Municipale ha dovuto fare ricorso alle cure mediche, mentre la donna è stata denunciata a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria.

A raccontare la vicenda, verificatasi nel pomeriggio di ieri, mercoledì 19 aprile, in corso Umberto, nel centro della città, è stato il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia, che su Facebook ha scritto:

Una vigilessa in servizio é stata aggredita da un’automobilista con la vettura in divieto di sosta.Al richiamo dell’agente per intralcio alla circolazione, proprio mentre i bimbi uscivano dalle classi, la “signora” é uscita dal veicolo ed ha aggredito la vigilessa.Per il nostro agente tre giorni di prognosi, mentre per la “signora” una denuncia a piede libero con informativa alla Procura. Non faremo sconti, chiederemo punizioni esemplari!