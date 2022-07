Lanciano lettini in mare dagli scogli di Marechiaro: l’ultima moda dei giovani napoletani Lettini lanciati in mare dagli scogli di Marechiano, ai piedi della collina di Posillipo. Borrelli: “Servono controlli, situazione fuori controllo”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Lettini lanciati dagli scogli di Marechiaro in mare: l'ultima "moda" dei ragazzini napoletani è stata immortalata da diverse persone, che li hanno ripresi durante una di queste occasioni. Nel video si vedono i ragazzi che, oltre a lanciarsi essi stessi dagli scogli di Marechiaro (già di per sé pericolosissimo), lanciano anche lettini presi da non si so dove, facendoli poi affondare nelle acque limitrofe del Golfo di Napoli.

Lancio di lettini e tuffi dagli scogli

Le immagini, diffuse dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, hanno suscitato già diverse polemiche. "Marechiaro è diventata terra di nessuno, servono interventi duri e presenza fissa delle forze dell’ordine per preservare il posto e l’incolumità dei bagnanti", ha spiegato lo stesso Borrelli. La zona di Marechiaro, oltre al lancio di lettini e ai tuffi dagli scogli, è nota anche per altri tuffi dal Palazzo degli Spiriti (antiche rovine della villa romana di Publio Vedio Pollione e poi di Augusto a Posillipo), sia per fatti di cronaca più recenti, come risse e accolltellamenti.

Borrelli: "Servono controlli, situazione fuori controllo"

"La situazione è totalmente fuori controllo. Sembrerebbe assurdo anche solo pensarlo per un'area balneare dove la gente viene a rilassarsi ma purtroppo non ci sono alternative: serve una presenza fissa di forze dell’ordine e un’attività costante di monitoraggio", ha spiegato ancora Borrelli, che già in passato aveva segnalato episodi del genere avvenuti proprio nella popolare area di Marechiaro, ai piedi della collina di Posillipo ed uno dei posti più frequentati dai napoletani durante l'estate.