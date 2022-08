Lanciano estintori in strada dal quinto piano del parcheggio Brin: follia nella notte a via Marina La denuncia del sindacato Usb: “Potrebbe essere stata una banda di ragazzi. Solo per miracolo nessuno si è fatto male”

A cura di Pierluigi Frattasi

Entrano di notte nel parcheggio Brin dell'Anm e lanciano gli estintori dall'alto direttamente in strada, su via Marina. Alcuni finiscono sulla pista ciclabile, altri sui marciapiedi. Una vera e propria follia andata in scena stanotte, nel cuore del centro storico. A denunciarlo è Marco Sansone, sindacalista Usb, che parla dell'ennesimo "atto vandalico avvenuto all'interno della struttura".

Il raid di vandali nella notte

Il raid vandalico sarebbe avvenuto secondo il sindacato di base, nel cuore della notte. "Questa notte – afferma Marco Sansone, del Coordinamento Regionale USB Lavoro Privato. – degli estranei (dalle prime indiscrezioni pare si tratti di un gruppo di ragazzi) sono riusciti ad entrare fino al quinto piano del parcheggio Brin dell'ANM, hanno divelto alcuni estintori dalle loro postazioni e li hanno lanciati in strada. Un atto grave e pericoloso che poteva registrare conseguenze molto più serie se gli estintori avessero colpito dei passanti".

L'Usb: "Va rafforzata la sorveglianza"

"Non è la prima volta che si assiste ad atti vandalici all'interno dei siti dell'ANM – continua Sansone – anche perché ci risulta che per garantire la sicurezza del parcheggio a cinque piani, la notte sia in servizio una sola guardia giurata, la quale, in caso di pericolo, può solo allertare le forze dell’ordine. Fortunatamente gli estintori lanciati non hanno colpito nessun passante, ma va assolutamente rinforzata la sorveglianza di quel sito affinché venga garantita sicurezza costante sia ai cittadini che ai lavoratori che operano all'interno di quella struttura. La speranza, a questo punto – conclude Sansone – è che le telecamere di sorveglianza abbiano registrato i vandali autori di questo vergognoso atto e che questi subiscano le giuste conseguenze".