Lanciano botti di Capodanno sulla folla in via Toledo, esplosioni e panico: 2 ragazzi denunciati I due giovani di 17 e 18 anni prendevano i petardi dalla bancarella di un ambulante e li facevano esplodere nella strada piena di gente.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Lanciano e fanno esplodere botti di Capodanno tra la folla in via Toledo per divertimento. Due ragazzi di 17 e 18 anni sono stati denunciati per accensioni ed esplosioni pericolose, ieri sera, dai carabinieri della Compagnia Centro, che erano impegnati nei controlli in piazza Carità. I due giovani, secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, prendevano i petardi dalla bancarella di un venditore ambulante lì vicino, come a voler mostrare la merce, poi si divertivano a lanciare diversi “botti” su via Toledo, colma di turisti e visitatori.

Denunciato anche il venditore: era abusivo

Denunciato anche il venditore ambulante, un uomo di 58 anni. I militari, poco prima della mezzanotte, hanno controllato l’uomo che vendeva fuochi d’artificio su una bancarella in Piazza Carità. Dagli accertamenti è emerso che il 58enne non è in possesso dei titoli autorizzativi previsti e per questo è stato denunciato per vendita abusiva di fuochi pirotecnici. Sono quasi 1.400 i fuochi sequestrati per la successiva distruzione.

Controlli in tutta la città

Le forze dell'ordine hanno effettuato controlli nella giornata di ieri e nella notte di Capodanno in tutta la città. Centinaia le persone identificate e i petardi illegali sequestrati. La notte dei festeggiamenti, comunque, ha portato con sé 16 feriti dall'esplosione dei botti o per altri incidenti. Questi ultimi sono stati trattati presso i Pronto Soccorso degli ospedali Vecchio Pellegrini, Antonio Cardarelli e San Paolo. Feriti anche due ragazzi in un incidente stradale con la moto a Corso Vittorio Emanuele, ricoverati presso il Trauma Center del Cardarelli.