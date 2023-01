Napoli, botto di Capodanno fa scattare l’airbag dell’auto: 16enne perde un occhio Il potente petardo esploso vicino all’auto dove viaggiava il giovane. IL 16enne trasportato all’Ospedale Cardarelli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un botto di Capodanno esplode vicino ad un'auto, scatta l'airbag e un ragazzo di 16 anni perde un occhio a causa dell'urto violentissimo. È accaduto questa notte a Napoli. Il giovane ferito è stato subito trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Antonio Cardarelli per le cure mediche del caso.

Petardo fa scattare airbag, 16enne perde l'occhio

Secondo le prime ricostruzioni, la detonazione del potente petardo ha innescato il meccanismo dell'airbag dell'automobile, come se quest'ultima fosse stata coinvolta in un incidente stradale. Il giovane che era a bordo della vettura, quindi, sarebbe rimasto ferito dall'impatto violento con l'airbag, per motivi ancora da chiarire.

Altri 4 feriti al Cardarelli la notte di Capodanno

Nel complesso, all'Ospedale Cardarelli si sono registrati 5 pazienti feriti nella notte appena trascorsa per incidenti collegati ai festeggiamenti per l’arrivo dell’anno nuovo. Non si sono registrati, quindi, particolari picchi negli accessi. La maggior parte dei feriti per l'esplosione di botti, spesso illegali, infatti, è stata trattata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca, dove c'è il reparto specializzato nella Chirurgia della mano. Salgono a 21, quindi, i feriti in Campania nella notte di Capodanno.

Oltre al 16 enne ferito dall'airbag, si segnalano al Cardarelli un ottantenne intossicato per monossido di carbonio dovuto al fumo dei fuochi, che è stato trattato in camera Iperbarica, e un uomo trattato per una ferita alla mano causata dallo scoppio di un petardo. Altri due giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale a Corso Vittorio Emanuele.