Lancia sassi contro le auto in transito e poi contro i carabinieri: 23enne arrestato a Castellammare Il giovane è stato arrestato dopo una colluttazione con i militari dell’Arma: in tasca dei coltelli, frammenti di vetro e pezzi di ferro arrugginiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tante le chiamate arrivate al numero di emergenza 112: qualcuno stava lanciando sassi alle auto in transito sulla Strada Statale 145, a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli, dove un giovane di 23 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato per porto abusivo di armi e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Sul posto intervengono i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale compagnia, che individuano il soggetto: ha appena colpito il parabrezza di un'auto, frantumandolo; il giovane nota i militari dell'Arma e lancia un sasso anche contro la loro auto. Nasce così una violenta colluttazione tra il 23enne e i carabinieri, al termine della quale questi ultimi riescono a bloccarlo: in tasca, il giovane ha un coltello a farfalla, addosso uno scalpello, una lama senza manico, 2 frammenti di vetro e vari pezzi di ferro arrugginiti e appuntiti.

Uno dei carabinieri è rimasto ferito

Durante la colluttazione, uno dei militari dell'Arma è rimasto ferito: trasportato in ospedale per le cure del caso, gli sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in 8 giorni. Dopo l'arresto, il 23enne è invece stato ristretto in camera di sicurezza, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.