Lancia bottiglie di vetro contro la casa dell’ex per colpirlo: 51enne arrestata a Porta Capuana La donna, nonostante l’intervento dei poliziotti, ha proseguito nel suo tentativo di aggredire l’ex compagno; già in passato la 51enne aveva aggredito l’uomo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Ha cominciato a lanciare bottiglie di vetro contro l'abitazione dell'ex compagno, in piena notte, nel tentativo di colpirlo: per questo, nel cuore di Napoli, una donna di 51 anni, originaria di Capo Verde, è stata arrestata dalla Polizia di Stato. Nella notte tra sabato e domenica, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, impegnati in servizi di controllo del territorio, sono intervenuti dietro segnalazione della Sala Operativa in via San Giovanni a Carbonara, a due passi da Porta Capuana e non molto distante dalla Stazione Centrale di Napoli; sul posto, gli agenti si sono imbattuti nella donna che, in evidente stato di alterazione psico-fisica, stava lanciando delle bottiglie di vetro contro la casa dell'ex compagno.

La donna, nonostante la presenza dei poliziotti, ha continuato nel suo intento e ha cercato di aggredire l'ex; gli agenti, non senza difficoltà, l'hanno bloccata. Durante le formalità di rito è emerso che la 51enne, già in passato e in diverse occasioni, aveva aggredito l'ex compagno: pertanto, la 51enne è stata arrestato per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.