Ladro investe un poliziotto durante la fuga: aveva rubato in una farmacia a Posillipo Il malvivente è stato poi arrestato dagli agenti dopo un inseguimento per le del quartiere collinare napoletano: si tratta di un uomo di 48 anni.

A cura di Valerio Papadia

Per guadagnarsi la fuga, non ci ha pensato due volte a investire un agente di polizia; dopo un breve inseguimento, però, è stato arrestato, Teatro della vicenda le strade del quartiere Posillipo, a Napoli: a finire in manette è stato V.P., 48 anni, già noto alle forze dell'ordine, che è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L'episodio risale al pomeriggio di sabato, 11 marzo, quando il dipendente di una farmacia del quartiere ha fermato alcuni agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania indicando loro un uomo e raccontando di aver riconosciuto in lui il responsabile di un furto perpetrato all'interno della farmacia lo scorso 6 marzo. I poliziotti hanno raggiunto l'uomo indicato, ma lui è salito su un'auto in sosta e si è dato alla fuga: durante le manovre, ha investito un agente.

Ne è nato così un breve inseguimento, terminato in via Ferdinando Russo: qui, il malvivente ha abbandonato l'auto e ha continuato la fuga a piedi, ma è stato immediatamente bloccato dagli operatori. Il 48enne è stato così arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale; gli agenti, grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza della farmacia, hanno altresì appurato la responsabilità del 48enne nel furto perpetrato ai danni dell'esercizio commerciale lo scorso 6 marzo.