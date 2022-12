Ladro d’auto colto in flagrante prende a morsi i carabinieri nel Casertano Un 21enne è stato arrestato a San Marcellino (Caserta) mentre tentava di rubare un’automobile: per divincolarsi dalla presa ha morso uno dei carabinieri.

A cura di Nico Falco

Ormai braccato, ha cercato di liberarsi dalla presa dei carabinieri con le unghie e con i denti. Letteralmente: ha cominciato a mordere. Tentativo estremo, che però non gli è servito per evitare le manette. Protagonista un 21enne di origini ucraine, domiciliato a San Marcellino, che è stato beccato tra le strade del comune del Casertano mentre tentava di rubare una Fiat Panda di proprietà di una 68enne del posto.

Nella notte tra il 27 e il 28 dicembre, poco dopo la mezzanotte, il ragazzo era in via Cilea, strada stretta che si incassa tra gli edifici nell'area periferica della cittadina; stava armeggiando su un'automobile parcheggiata quando è stato notato da un carabiniere della Compagnia di Formia, libero dal servizio, che si è reso conto di quello che stava accadendo e ha richiesto l'intervento dei colleghi in supporto; poco dopo è arrivata sul posto una pattuglia della sezione radiomobile della Compagnia di Aversa. I militari si sono avvicinati al 21enne per un controllo e il giovane, vistosi alle strette, ha ingaggiato una colluttazione per scappare.

Durante le fasi dell'arresto, nel tentativo di divincolarsi dalla presa, ha aggredito con un morso uno dei carabinieri intervenuti. Nemmeno quella mossa a sorpresa è però servita: il 21enne è stato ugualmente bloccato e, tratto in arresto, è stato portato in caserma in attesa del processo per direttissima per il tentato furto. Il militare rimasto ferito è stato medicato, le sue condizioni non sono gravi: ha riportato un ematoma escoriativo all'avambraccio destro, è stato dimesso dopo le indicazioni per la profilassi del caso.