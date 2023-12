Il ladro entra in casa, ruba i regali della bimba sotto l’albero e gli oggetti appartenuti alla mamma morta Casamarciano (Napoli) ladro in casa ripreso dalle telecamere di videosorveglianza: sui social l’appello di un’amica di famiglia, che chiede al criminale di restituire alla bimba e a suo padre il ricordo della madre morta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Non soltanto ha rubato una bambola, adagiata sotto l'albero di Natale e pronta per essere scartata da una bambina di 4 anni. Ma ha portato via anche una fede nuziale, ricordo di una donna che purtroppo non c'è più. Questo il bottino di un furto in un appartamento di Casamarciano, nella provincia di Napoli, perpetrato da un uomo lo scorso 23 dicembre, antivigilia di Natale. Il malvivente è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della casa, e le immagini sono state pubblicate poi su Facebook, insieme a un appello: restituire quella fede nuziale, prezioso ricordo che la bambina e suo padre hanno della madre e moglie deceduta qualche tempo fa.

Ecco il testo dell'appello accorato, diffuso sui social da un'amica di famiglia

Caro signore che sei entrato in quella casa il 23 dicembre a Casamarciano (Napoli), rubando anche una bambola messa sotto l'albero di una bambina di 4 anni che non ha più la mamma, mi rivolgo a te restituisci quella fede, te ne prego. Fa che sia Natale per tutti. Faccio appello anche ai compro oro nel caso si trovassero davanti una fede con 3 brillantini e all' interno inciso il nome di Carlo e la data 31 maggio 2014.

Della vicenda si è occupato anche il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, a cui è stato segnalato l'episodio. «L’ennesimo episodio che testimonia la spregiudicatezza e l’infamia di questi soggetti che vivono depredando il prossimo e violando l’intimità del focolare domestico. Niente e nessuno è più al sicuro, neanche i ricordi cari. Come chiediamo da tempo serve un nuovo piano sicurezza messo in atto concretamente. Vogliamo più agenti, più vigilanza e condanne più severe» ha dichiarato il deputato.