Ladro acrobata si lancia dal quinto piano e si rompe un braccio, arrestato I poliziotti di Pianura, Napoli Ovest, hanno arrestato un 35enne, destinatario di un mandato di cattura per furto, che ha tentato la fuga saltando dal balcone.

A cura di Nico Falco

Quando si è trovato i poliziotti alla porta di casa, al quinto piano di un edificio, ha giocato anche l'ultima carta: è salito sul balcone e si è lanciato nel vuoto. Una mossa che poteva sembrare disperata, ma che forse aveva già messo in conto: da lì è infatti atterrato al piano inferiore e, nonostante si fosse rotto un braccio nella caduta, è sceso fino a terra. Dove, però, è stato arrestato.

In manette, nella tarda serata di ieri, 11 agosto, è finito Ciro Di Pierno, pregiudicato di Pianura, scovato in casa di un conoscente. Era destinatario di un mandato di cattura: i poliziotti erano arrivati a lui indagando su una serie di furti che negli ultimi sei mesi si erano verificati nel quartiere della periferia Ovest di Napoli, tra negozi e abitazioni, in un caso sarebbe stato rubato anche il salvadanaio di un bambino.

Ieri sera, piano dopo piano, è riuscito a guadagnare la strada e, approfittando del buio, ha continuato a fuggire a piedi, inseguito dai poliziotti del commissariato di Pianura; è stato bloccato sotto un'automobile parcheggiata, dove si era nascosto sperando che gli agenti si arrendessero. Il 35enne è stato accompagnato al Pronto Soccorso per le cure del caso ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, ulteriori indagini sono in corso per accertare il suo eventuale coinvolgimento in furti consumati nella zona e non ancora ricostruiti.