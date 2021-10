Ladri sorpresi ad Afragola, il video su TikTok: “Stiamo facendo solo 20 euro di danni” Una coppia di ladri è stata sorpresa da una donna ad Afragola, in provincia di Napoli. Ripresi in un video (poi pubblicato anche su TikTok), i due continuano a rubare nonostante i tentativi della signora di allontanarli, e alle insistenze replicano: “Alla fine stai avendo solo venti euro di danni”. Sulle immagini sono in corso indagini.

A cura di Nico Falco

Il cellulare continua a riprendere, loro continuano a rubare. Come se nulla fosse, seppur consapevoli di essere finiti in un video che, con tutta probabilità, verrà pubblicato sui social. Anzi, rispondono alle persone che cercano di allontanarli, sminuiscono la gravità di quello che stanno facendo. Succede ad Afragola, in provincia di Napoli, a riprendere la scena un residente che, nel cuore della notte, ha sorpreso i ladri in flagrante.

Il video è stato pubblicato anche sulla piattaforma TikTok. Le immagini cominciano quando una donna si accorge di movimenti sospetti in strada, a pochi passi dalla sua finestra. Si affaccia e sorprende i due ladri. Uno è sul motorino, l'altro è steso sotto un'automobile, probabilmente sta staccando dei pezzi. A questo punto ci si aspetterebbe che la coppia fuggisse, e anche velocemente. Invece no. Restano entrambi al loro posto. Anzi, replicano alle lamentele della donna e pure come se fossero nella ragione.

"Avete allentato (avete stancato, ndr), non è possibile, domani vado dalla Polizia", dice lei. L'uomo sdraiato si rialza, si sposta dall'altro lato dell'automobile. E uno dei due risponde: "Non ci fai stare nemmeno tranquilli". Al che, la donna: "Tu non ci fai stare tranquilli. Ma ti rendi conto che la mattina ci alziamo e andiamo a lavorare?". A questo punto, la risposta sfrontata del ladro: "Alla fine stai avendo venti euro di danno".

Alla fine, quando si rendono conto che due persone stanno uscendo dall'edificio, il ladro che stava armeggiando sull'automobile torna sullo scooter e la coppia si allontana velocemente. Il video è stato acquisito dalle forze dell'ordine, indagini sono in corso per risalire all'identità della coppia.