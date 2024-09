Ladri sfondano l’ingresso della farmacia a Portici, incuranti delle auto di passaggio Una banda ha tentato il furto in una farmacia di Portici; potrebbero essere gli stessi di altri raid simili tra Napoli e provincia negli ultimi giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Un frame del video ripreso dalle telecamere a via Botteghelle, a Portici (Napoli)

Passa un'automobile, la seconda, la terza, loro restano impassibili: uno è al centro della carreggiata, guarda i veicoli, gli altri complici non staccano gli occhi dalla saracinesca mentre tentano di scardinarla con gli arnesi da scasso. Scena ripresa dalle telecamere di sorveglianza alle prime ore di ieri, 31 agosto, e che mostra il tentativo di furto ai danni di una farmacia di via Botteghelle, a Portici (Napoli); il gruppo potrebbe essere collegato anche ad altri raid simili tra Napoli e provincia e quelli riusciti a scappare dopo un folle inseguimento coi carabinieri sull'Asse Mediano a oltre 200 chilometri all'ora.

Tentato furto davanti ai passanti alla farmacia di Portici

I ladri, si vede dalle immagini, erano almeno in quattro: uno è rimasto nell'automobile, una Lancia Y, un secondo in strada, gli altri due si sono dedicati alla saracinesca. Anzi, sarebbe meglio dire accaniti: per oltre quattro minuti hanno tentato di scardinarla ma senza riuscirci, alla fine sono risaliti nella vettura e si sono allontanati. I tre che si vedono nel video si muovono tutti a volto coperto, con cappucci e passamontagna.

Le indagini su altri raid simili tra Napoli e provincia

Le immagini sono state acquisite dalle forze dell'ordine, che stanno cercando analogie in altri furti perpetrati di recente con le stesse modalità: potrebbe trattarsi di componenti della stessa banda. In particolare sarebbero state notate somiglianze con i raid ai danni di un negozio di cellulari in via De Meis, quartiere Ponticelli, di un supermercato di via Foria, nel centro di Napoli, e di un'azienda nella zona industriale Casoria-Arzano-Frattamaggiore.

Tra le ipotesi investigative anche che i soggetti ripresi in video possano essere legati a quelli che che, a bordo di una Alfa Romeo 156, ha ingaggiato un folle inseguito coi carabinieri sull'Asse Mediano ad oltre 200 chilometri all'ora, lanciando verso i militari attrezzi e pneumatici per cercare di mandarli fuori strada.