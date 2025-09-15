Ladri in una lavanderia ad Arzano, portato via l’incasso. Lo sfogo della titolare: “Hanno distrutto il mio sogno”

Ladri incappucciati e "armati" di piede di porco che sfondano l'ingresso di un'attività commerciale e portano via l'incasso. Furti come se ne vedono, purtroppo, tanti, ma che in alcuni casi possono mettere davvero in ginocchio l'esercente che lo subisce. Come nel caso dell'ultimo episodio, che arriva da Arzano, nella provincia di Napoli: ad essere colpita una lavanderia della cittadina, la cui titolare, una giovane mamma di 25 anni, ha deciso di sfogarsi, rivolgendosi al deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato sui social anche il video del furto.

"Mi trovo qui a segnalare l’ennesimo furto ad Arzano, nella lavanderia Bloomest. Questa notte ho subito un furto devastante che ha distrutto il mio sogno. Sono una mamma di 25 anni che si dedica al lavoro con impegno e costanza, sacrificando anche il tempo da dedicare a mio figlio di soli dieci mesi. Lavoro per pochi soldi e ora mi trovo con danni enormi. Siamo vittime e succubi di uno Stato che non riesce più a gestire nulla. Forse solo con l’unione del popolo potremo provare a fermare questa deriva" le parole della titolare della lavanderia di Arzano.

Anche il deputato Borrelli ha commentato la vicenda: "La disperazione di questa giovane mamma è la voce di un intero popolo spaventato, esasperato, stremato e lasciato in balia di criminali sempre più violenti e spregiudicati. Una criminalità che agisce indisturbata, con la certezza dell’impunità, a causa della latitanza dei controlli sul territorio. Da anni si parla di potenziare le forze dell’ordine, ma la realtà è sotto gli occhi di tutti: mancano pattuglie, mancano uomini, e i nuovi agenti hanno semplicemente rimpiazzato chi è andato in pensione. Intanto caserme e presidi vengono chiusi, lasciando intere comunità senza protezione. Così i ladri ridono, mentre la gente piange. È inaccettabile e non possiamo rassegnarci a questa condizione".