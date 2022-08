L’addio di Andrea a Vincenza, morta dopo il parto: “Crescerò nostro figlio nel tuo esempio” Le parole di Andrea Cannavale per salutare la compagna Vincenza Donzelli: “Mi hai fatto vivere il sogno più bello della mia vita”. Il parroco: “Sognava il riscatto della città”

A cura di Pierluigi Frattasi

“Mi hai fatto vivere il sogno più bello della mia vita. Ti prometto che crescerò nostro figlio con i tuoi valori. Sei stata un esempio di vita. Buon viaggio amore mio”. Sono le parole di Andrea Cannavale per salutare la compagna Vincenza Donzelli, morta a 43 anni dopo aver dato alla luce il primo figlio a seguito di complicazioni sanitarie. Un lutto tremendo e inaspettato che ha sconvolto le due famiglie e che è arrivato purtroppo a funestare la gioia immensa della gravidanza. Il bambino per fortuna sta bene e a lui e al suo benessere adesso si rivolgono tutte le attenzioni e le cure.

Andrea Cannavale, produttore cinematografico e figlio del grande attore Enzo, ha voluto salutare così la sua Vincenza, nel giorno dei funerali, che si sono tenuti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, questa mattina, venerdì 26 agosto 2022. A celebrare il rito funebre il parroco, don Carmine Nappo. Mentre anche il fratello di Enza, Gianluca, ha portato una lettera molto toccante e dolorosa, che è stata letta in chiesa dalla sua collaboratrice.

Don Nappo ha dedicato parole di grande commozione alla mamma 43enne nella sua omelia: “Il tuo passaggio – ha detto – è come una spiga che ha generato tante siepi che ora tocca a noi fortificare. Avevi passione per la tua attività lavorativa vissuta con il desiderio di veder rifiorita questa parte di Napoli in una nuova bellezza, rendendole giustizia con la memoria storica, artistica tirando fuori le suggestioni di una Napoli antica”.

Hai sognato il riscatto di questa porzione di città – ha concluso il sacerdote – Pizzofalcone e Monte di Dio, e di quelli che ci abitano. Sei una pagina del Vangelo anche civile. È questa la tua eredità, questi semi di amore lanciati nei nostri cuori, con semplicità. Sarai viva per sempre, se questi semi li faremo crescere”.

Questo il messaggio completo scritto da Andrea Cannavale sul suo profilo Instagram: