Lacrime ai funerali di Simona Serra, la 21enne investita e uccisa all'uscita dalla pizzeria a Pozzuoli Le esequie della 21enne Simona Serra si sono svolte nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 11 aprile, nella chiesa di Sant'Anna a Caserta.

A cura di Valerio Papadia

Simona Serra

È stato il momento del dolore e delle lacrime, oggi, per Simona Serra, la giovane di 21 anni morta dopo essere stata investita da un'automobile, mentre attraversava la strada, all'esterno di una pizzeria di Pozzuoli, nella provincia di Napoli: le esequie della 21enne si sono svolte alle 15.30 di oggi, giovedì 11 aprile, nella chiesa di Sant'Anna a Caserta, città della quale la giovane era originaria.

A proposito della morte di Simona Serra, il sindaco di Caserta Carlo Marino ha espresso, in una nota, il cordoglio dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità:

Con profondo dolore, l’Amministrazione Comunale di Caserta si stringe attorno alla famiglia di Simona Serra, la giovane studentessa di soli 21 anni tragicamente scomparsa in seguito a un incidente stradale avvenuto a Pozzuoli. La prematura scomparsa di Simona ha lasciato un vuoto incolmabile nella nostra comunità. In questo momento di profondo dolore, alla famiglia Serra va tutto il nostro sostegno e la nostra vicinanza. La sua memoria vivrà nelle nostre menti e nei nostri cuori

Simona Serra, investita e morta dopo un giorno in ospedale

Nella serata di domenica 7 aprile, Simona Serra stava attraversando la strada, dopo aver cenato in una pizzeria in via Campi Flegrei a Pozzuoli, quando è stata investita da un'automobile, una Volkswagen Polo guidata da un 19enne del posto. Soccorsa dal 118, la giovane è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove purtroppo è deceduta nella mattinata di lunedì 8 aprile.

Come da prassi in questi casi, sul corpo della 21enne è stata effettuata l'autopsia, mentre il 19enne alla guida dell'auto che l'ha investita è stato sottoposto agli esami per verificare la presenza di alcol o di droga nel sangue.