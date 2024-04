video suggerito

Investita in strada dopo essere uscita dalla pizzeria: ragazza di 21 anni muore in ospedale a Pozzuoli L'incidente si è verificato a Pozzuoli, in provincia di Napoli, nella serata di domenica: Simona Serra, 21enne di Caserta, è morta in ospedale nel pomeriggio di ieri.

A cura di Valerio Papadia

Non ce l'ha fatta, purtroppo, Simona Serra, giovane ragazza di 21 anni originaria di Caserta investita nella serata di domenica scorsa a Pozzuoli, nella provincia di Napoli: nel pomeriggio di ieri, lunedì 8 aprile, la 21enne è morta nel nosocomio puteolano Santa Maria delle Grazie, dove era stata ricoverata in terapia intensiva.

La 21enne investita mentre attraversava la strada con gli amici

Il tragico incidente, come detto, si è verificato nella serata di domenica 7 aprile. Simona Serra era appena uscita da una pizzeria in via Campi Flegrei, nella parte alta di Pozzuoli, e stava attraversando la strada in compagnia di alcuni amici, quando è stata investita da un'automobile, una Volkswagen Polo, guidata da un 19enne del posto.

Soccorsa dal 118, la 21enne è stata trasportata d'urgenza all'ospedale puteolano: le sue condizioni di salute sono apparse subito molto gravi e, purtroppo, meno di 24 ore dopo il ricovero la giovane è deceduta.

Il 19enne alla guida dell'auto è accusato di omicidio stradale

Le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente – immortalato dalle telecamere di videosorveglianza della pizzeria – sono affidate agli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli, guidati dalla comandante Silvia Mignone. Il 19enne alla guida della vettura che ha investito Simona Serra è stato denunciato a piede libero: è accusato di omicidio stradale; come da prassi in questi casi, il giovane è stato sottoposto anche ai test per rilevare l'eventuale presenza di droga o alcol.