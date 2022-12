L’acquedotto di Napoli regala borracce termiche ai senzatetto: dono di Natale per chi ha bisogno Il regalo dell’Abc per 350 senza fissa dimora. Le borracce donate alle mense per i poveri della città.

A cura di Pierluigi Frattasi

L'acquedotto pubblico di Napoli Abc dona 350 borracce termiche ai senzatetto. Un regalo di Natale utile in questo periodo, tanto per le bevande calde, che per conservare l’acqua durante l'offerta dei pasti. Le borracce in acciaio sono state consegnate questa mattina nella sede di Abc, in via Argine alle associazioni che svolgono quotidianamente l’opera caritatevole di distribuzione dei pasti caldi.

Le borracce donate alle mense dei poveri

La distribuzione sarà realizzata nei prossimi giorni dai responsabili di diverse associazioni e istituzioni: mensa il “Binario della Solidarietà” della Caritas Diocesana; mensa di padre Arturo dei missionari della Divina Redenzione di Gianturco; mensa di Santa Brigida; mensa di Comunità delle Genti; presidio diurno della Cooperativa sociale il Camper Onlus.

Alla presentazione dell’evento di solidarietà, aperto da Alessandra Sardu, Presidente del CdA di ABC, sono intervenuti Don Luigi Castello, Segretario Generale del Comitato Disabilità Unite e Consigliere Delegato di ACLI Beni Culturali Napoli; Marisa Pitrella, responsabile della Caritas Diocesana di Napoli, e Pasquale Gallifuoco, responsabile di segreteria con delega povertà ACLI Napoli.

"ABC Napoli – spiega l'azienda speciale idrica, di proprietà del Comune di Napoli – continua la sua azione a garanzia del diritto di accesso all’acqua per tutti con l’iniziativa “ABC per il sociale”, svolta in collaborazione con la Pastorale della Salute dell’Arcidiocesi di Napoli, l'ACLI Associazione Cristiana Lavoratori Italiani, la Caritas Diocesana di Napoli, la Cooperativa sociale il Camper Onlus e il CISOM – Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta".