Laboratorio di marijuana scoperto in un immobile confiscato: poteva produrre 115 chili di droga Il laboratorio è stato scoperto in un immobile confiscato a Trecase, nel Vesuviano, in provincia di Napoli: sequestrate 369 piante e oltre 5 chili di marijuana già essiccata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Un vero e proprio laboratorio all'avanguardia, dedito alla coltivazione e alla produzione di marijuana, quello scoperto dalla Guardia di Finanza in un immobile confiscato a Trecase, nel Vesuviano, in provincia di Napoli. I militari delle Fiamme Gialle del Gruppo di Torre Annunziata, che hanno effettuato il blitz, hanno scoperto e sequestrato 369 piante alte circa due metri, oltre a 5 chili di marijuana già essiccata. I finanzieri, inoltre, hanno sequestrato anche tutto il materiale utilizzato per la coltivazione e la produzione della sostanza stupefacente: 20 ventilatori industriali, 35 lampade fluorescenti, oltre 300 trasformatori di corrente, una vasca per l'irrigazione, diversi flaconi di fertilizzante e reti per l'essiccazione. Il laboratorio, inoltre, era illecitamente collegato alle reti pubbliche dell'energia elettrica e dell'acqua.

Secondo una prima stima effettuata dalla Guardia di Finanza, tenendo conto della strumentazione utilizzata, altamente performante, nonché del conseguente fabbisogno di corrente elettrica e di acqua pubblica, il laboratorio clandestino avrebbe prodotto circa 115 chili di marjuana, che avrebbero fruttato ai malviventi una cifra che si aggira intorno ai 600mila euro. Al termine del blitz, si è proceduto a denunciare alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, contro ignoti, la detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente, nonché il furto di acqua e di corrente elettrica.