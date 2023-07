La villa di camorra è abusiva e va giù: demolito lussuoso immobile a Marcianise (Caserta) Abbattuta una lussuosa villa abusiva a Marcianise, in provincia di Caserta: il costo dell’operazione, circa 180 mila euro, è stato pagato dal proprietario.

A cura di Giuseppe Cozzolino

A Marcianise, in provincia di Caserta, è stata abbattuta questa mattina una lussuosa villa abusiva: era nella disponibilità di un soggetto ritenuto vicino ad una organizzazione camorristica. Le spese sono state addebitate allo stesso destinatario del provvedimento di abbattimento, che si è fatto così carico di circa 180mila euro, che saranno così "risparmiati" dall'erario dello stato. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della locale Compagnia e della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Santa Maria Capua Vetere, per vigilare che tutto si svolgesse regolarmente.

Non ci sono stati problemi di sorta: la villa è stata abbattuta senza problemi di sorta e non si sono registrate proteste da parte di residenti o altri. L'attività di abbattimento della villa di questa mattina a Marcianise si è svolta nell'ambito di una vasta operazione promossa dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere assieme all'Arma dei Carabinieri e della Polizia Giudiziaria locale, finalizzata alla demolizioni di immobili, anche lussuosi, costruiti illegalmente. La villa abbattuta quest'oggi a Marcianise è uno dei casi-simbolo: una villa sfarzosa appartenente ad un presunto affiliato ad una organizzazione camorristica, risultata essere anche abusiva. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha ordinato la demolizione dopo le formalità di rito, disponendo che le operazioni di abbattimento, seppur avviate sempre dalla Procura, fossero a carico per intero del destinatario del provvedimento di abbattimento: costo totale di circa 180mila, che sono stati così risparmiati da parte dell'erario pubblico.