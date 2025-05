video suggerito

La versione della turista israeliana Gili Moses sulla lite alla Taverna di Santa Chiara a Napoli A Fanpage.it la turista israeliana Gili Moses del litigio con Nives Monda: il litigio sarebbe partito dalla ristoratrice di “Taverna a Santa Chiara”, mentre la donna parlava di turismo con altri clienti. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Nico Falco

La turista israeliana Gili Moses

Il litigio sarebbe partito all'improvviso, durante una conversazione che riguardava il turismo e non la politica, e lei non avrebbe mai parlato della politica del primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu. È la versione che racconta Gili Moses, la turista israeliana protagonista, suo malgrado, dell'episodio avvenuto sabato scorso nella "Taverna a Santa Chiara", in parte ripreso in un video diventato virale; è stata la stessa donna a registrarlo e a diffonderlo, mostrando le ultime parti dello scontro verbale con Nives Monda, la ristoratrice.

La turista, che fa parte del direttivo di HaDemocratim, partito di sinistra, attualmente all'opposizione in Israele, ha sporto denuncia presso i carabinieri della caserma "Pastrengo" di Napoli, sostenendo di essere stata vittima di discriminazione per la sua nazionalità.

Signora Moses, ci può raccontare cosa è sucesso sabato nella Taverna a Santa Chiara?

Abbiamo affittato un appartamento e, come al solito, abbiamo chiesto al proprietario quali posti ci consigliasse e il ristorante locale perché ci piace molto l'Italia, il cibo e la gente. Sono venuta qui per festeggiare il dottorato che ho conseguito in Israele e ho scelto l'Italia perché la amiamo davvero tanto. Mi piace sempre tornare in questo splendido Paese.

Quando abbiamo finito il dessert, abbiamo iniziato a parlare con il tavolo vicino e queste persone ci hanno detto che venivano da Barcellona, ​​abbiamo detto che eravamo stati lì e che ci era piaciuto. Ci hanno chiesto da dove venissimo e abbiamo detto: "Da Israele, ci siete stati?" e loro hanno detto di no e noi abbiamo risposto: "Wow, sai, speriamo che veniate, siamo sicuri che vi piacerà".

Quindi una discussione tranquilla, limitata ai rispettivi Paesi di provenienza e sul turismo. Siamo ancora lontani da quello che si vede nel video. Cosa è successo dopo?

E poi all'improvviso questa donna, con cui non avevamo avuto alcuna interazione prima, ha iniziato a urlarci contro "genocidio".

Sta facendo riferimento a Nives Monda, la proprietaria. Quindi le mi dice che la titolare si sarebbe aggiunta al discorso parlando direttamente di Palestina e genocidio? E che voi al tavolo non stavate parlando di questo, che non era già in corso una discussione con toni accesi?

Niente del genere. Ho iniziato a filmare quasi alla fine dell'evento perché ero scioccata. Voglio dire, è arrivata da dietro la mia schiena. Ha sgranato gli occhi e ha iniziato a urlare. Le ho chiesto se era stata in Israele. Parlava di apartheid e lei stava facendo apartheid a me, in quanto ebrea, israeliana. E così ho iniziato a filmare l'evento perché ho detto: "Non tornerò agli anni '30, quando agli ebrei non era permesso entrare nei locali". Mi ha detto sionista e israeliana, che non sono benvenuta a Napoli.

Ma lei aveva già notato i manifesti pro-Palestina nel ristorante?

No, no, mio ​​marito non si sentiva molto bene e volevamo sederci in un posto per stare tranquilli. Tra il cibo e parlare con la gente non avevamo notato nulla. Dopo la signora mi ha mostrato una lattina di Gaza Cola, mi ha detto che è un'attivista a favore dei palestinesi. Poi un mio amico mi ha mandato un post del 10 ottobre 2023 in cui sosteneva il massacro. Mi è sembrata il tipo di persona che odia ebrei e israeliani senza motivo. Voglio dire, io non le ho fatto niente. È incredibile.

È vero che non ha pagato il conto?

No, no, no. Mi ha detto che non volevano i miei soldi. Io ho detto "ok, nessun problema". Mio marito ha insistito per pagare e abbiamo aspettato finché non lo abbiamo fatto. Abbiamo pagato in contanti, gli altri presenti hanno visto. Se ci sono delle telecamere nel ristorante lo hanno ripreso. Abbiamo pagato 38 euro, ci hanno dato due euro di resto.

Avete ricevuto anche solidarietà da parte del Comune di Napoli.

La gente di Napoli è stata così gentile con noi. Abbiamo ricevuto supporto, dai cittadini e anche da polizia e carabinieri. Abbiamo incontrato l'assessore Teresa Armato. Sono piena di gratitudine e il mio cuore è davvero scoppiato a piangere dall'emozione nel vedere tutte queste persone gentili che ci hanno sostenuto in questa terribile e orribile esperienza che abbiamo vissuto. Persone e giornalisti sono venuti con noi alla stazione di polizia perché all'inizio eravamo esitanti.

Mio marito ha detto che forse ci avrebbero chiesto di restare per l'inchiesta ma noi non abbiamo tempo, dobbiamo tornare a lavoro. Però non possiamo tacere su questa storia. Di queste cose bisogna parlare. Questo odio deve finire. Dopotutto, anche Gesù e Maria erano ebrei. Siamo tutti esseri umani e una famiglia. Ho ricevuto messaggi WhatsApp da persone qui in Italia e mi hanno scaldato il cuore. Mi chiedevano se tornerò a Napoli e in Italia. Certo che tornerò. Amiamo questo Paese e non avrò paura di queste persone.

Roberto Della Rocca ci ha detto che lei fa parte dei Democratim, quindi che la sua posizione politica non è allineata con quella dell'attuale governo di Israele. Secondo quanto sta circolando, lei ha appoggiato le politiche di Netanyahu nella discussione.

Io non volevo parlare di Netanyahu, non ho detto nulla a riguardo. Le ho solo chiesto se è mai stata in Israele. Soltanto questo. Lei ha detto "Apartheid". Questo episodio non riguarda Netanyahu, la destra o la sinistra. Si tratta di essere umani. Io ero una cliente. Sono venuta in Italia, a Napoli, come cliente, per divertimi. Perché dovrei meritare questo tipo di trattamento? Solo perché sono israeliana o ebrea? Non ho detto nulla riguardo la politica con lei. Ho solo fatto una bella chiacchierata sul turismo con il mio vicino a un tavolo. Ha mentito sul fatto che io sostenga il genocidio. Una persona contraria all'apartheid non può dire che sionisti e israeliani non sono benvenuti a Napoli. Questo è un atteggiamento da apartheid.