La truffa del vino sfuso venduto come Taurasi Dop: sequestrate oltre 10mila bottiglie La truffa scoperta dai carabinieri nella provincia di Avellino: i militari dell’Arma hanno sequestrato 10mila bottiglie tra Forino e Montefalcone, nella provincia di Avellino.

A cura di Valerio Papadia

Imbottigliavano e vendevano normale vino sfuso, prodotto in due cantine di Forino e Montefalcone, nella provincia di Avellino, ma lo commercializzavano come vino Dop (Denominazione di origine protetta), ingannando i consumatori non soltanto sulla provenienza del prodotto, ma anche maggiorando notevolmente il costo: la truffa è stata scoperta dai carabinieri forestali di Lacedonia e di Volturara Irpina appunto nella provincia di Avellino. I militari dell'Arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Avellino, sono riusciti ad ottenere dal gip del Tribunale irpino il sequestro preventivo di 10mila bottiglie di vino (complessivamente decine di migliaia di litri) di Taurasi, ma anche di Greco di Tufo e Falanghina: come detto, si trattava di vino comune, ma che veniva spacciato e commercializzato per vino Dop.

All'interno delle due cantine dalle quali proveniva il vino sfuso, inoltre, i carabinieri forestali hanno sequestrato altre centinaia di migliaia di litri di vino. I titolari delle due attività sono così stati denunciati dai militari dell'Arma alla competente Autorità Giudiziaria per frode in commercio, oltre che per bancarotta fraudolenta: le indagini hanno rivelato, infatti, che i due soggetti denunciati, da una loro azienda precedentemente dichiarata fallita e affidata alla curatela fallimentare, avevano sottratto centinaia di migliaia di litri di vino, anche loro poi destinati ad essere spacciati e commercializzati come Dop.