La stazione Montesanto della metro Linea 2 chiusa per tre mesi: lavori alle scale mobili e fisse

Per la sostituzione delle scale mobili e il restyling delle scale fisse, dal 25 gennaio al 24 aprile la stazione di Montesanto della Linea 2 della metropolitana di Napoli sarà chiusa ai viaggiatori.

L’esterno della stazione Montesanto della Linea 2 della metropolitana di Napoli

Si preannunciano mesi di disagi per i viaggiatori che utilizzano la Linea 2 della metropolitana di Napoli. A partire dal 25 gennaio e fino al 24 aprile, dunque per tre mesi interi, la stazione di Montesanto, nel cuore della città, resterà chiusa a causa di alcuni lavori che la interesseranno, come ha comunicato RFI (Reti Ferroviarie Italiane), che gestisce il servizio. Come comunicato dall'azienda, i viaggiatori potranno utilizzare le fermate limitrofe lungo la Linea 2, che nella fattispecie sono quelle di Piazza Amedeo e di Piazza Cavour.

I lavori che saranno eseguiti alla stazione di Montesanto della Linea 2

Come ha comunicato ancora Reti Ferroviarie Italiane, la stazione di Montesanto sarà inibita ai viaggiatori per consentire la piena operatività dei cantieri che porteranno alla completa sostituzione delle scale mobili e al restyling delle scale fisse. Una volta ultimati questi lavori, fa sapere ancora RFI, è programmata invece la riqualificazione del fabbricato viaggiatori, che completerà il progetto avviato per ammodernare e rendere più funzionale la stazione per i viaggiatori. I lavori sono stati finanziati con fondi del PNRR e prevedono un investimento complessivo di 5 milioni di euro.