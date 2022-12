La statuina di Pelé tra i pastori a San Gregorio Armeno: l’omaggio di Genny Di Virgilio Nell’opera di Di Virgilio Pelé viene raffigurato con la divisa della Nazionale di Calcio Brasiliana e il pugno destro alzato in segno di vittoria.

A cura di Pierluigi Frattasi

La statuina di Pelé tra i pastori di San Gregorio Armeno. È l'omaggio del maestro presepiaio Genny Di Virgilio per o Rei do Futebol, il grande calciatore brasiliano, morto all'età di 82 anni. Nell'opera di Di Virgilio, Pelé viene raffigurato con la divisa della Seleção, la classica maglia gialla e il pantaloncino azzurro della Nazionale di Calcio Brasiliana e il pugno destro alzato in segno di vittoria. Pelé era conosciutissimo e amato in tutto il mondo, anche a Napoli dove è diventata proverbiale la sua rivalità calcistica con Diego Armando Maradona, per il primato di calciatore più grande della storia.

Il campione brasiliano morto a 82 anni

I funerali di Pelé si terranno martedì 3 gennaio 2023. Il feretro sarà poi trasportato al Memorial Necropole Ecumenica della città di Santos. Pelé, come riporta ‘O' Globo', verrà sepolto in un cimitero verticale considerato come il più alto del mondo. Il cimitero è affacciato sull'Estádio Urbano Caldeira, il tempio del Santos dove O Rei debuttò come professionista. "Non sembra un cimitero", avrebbe detto Pelé al momento dell'acquisto del loculo al nono piano della struttura. La veglia funebre è programmata per il giorno prima, a Vila Belmiro, storica ‘casa' della squadra di calcio.

Il ricordo del Presidente Usa Biden

Tantissimi gli attestati di stima e di cordoglio che stanno arrivando in queste ore dalle più alte personalità del mondo per la scomparsa del campione brasiliano. Anche il Presidente degli Stati Uniti D'America, Joe Biden, ha voluto ricordarlo: "Per uno sport che unisce il mondo come nessun altro, l'ascesa di Pelé da umili origini a leggenda del calcio è una storia di ciò che è possibile – ha scritto il numero uno della Casa Bianca su Twitter – Oggi, i pensieri di Jill e i miei sono con la sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene".